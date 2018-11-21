شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يتأهب لحفله فى ألمانيا 25 ديسمبر.. ويحضر لمفاجأة فى الأدرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم اللبناني عاصي الحلاني عن إحيائه حفلًا غنائيا ضخماً في مدينة بون الألمانية، يوم 25 ديسمبر المُقبل، ضمن حفلات الكريسماس، كما يحضر عاصي الحلاني مفاجأة لشعب بالأدرن حيث سيحيي حفلا غنائياً بإجازة رأس السنة داخل أحد الفنادق الكبرى يوم 31 ديسمبر من نفس الشهر.

ومن جهة أخرى، يضع "الحلاني" اللمسات النهائية على أغنيات ألبومه الجديد لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ويجمع عدة لهجات، منها المصرية واللبنانية.

يشار إلى أن عاصى الحلانى شارك فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته المنصرمة، وتألق فى حفله على المسلاح الكبير بدار الاوبرا المصرية، ونال إشادات كبيرة من الموسيقيين والحضور للحفل.