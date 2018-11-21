بالصور: أحمد الفيشاوي وزوجته يثيران الجدل من جديد بمهرجان القاهرة السينمائي

عاد الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندي الكامل لإثارة الجدل من جديد، من خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حرص الفيشاوي على التعبير عن حبه لزوجته على السجاده الحمراء كعادته فظهر وهو يقبل يدها.

أحمد الفيشاوي وزوجته وظهر الفيشاوي مرتديًا بذلة أنيقه بينما ارتدت زوجته فستانًا براقًا باللون الأزرق. يرأس الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السيناريست والمنتج محمد حفظي كما يتولي الناقد يوسف شريف رزق الله منصب مدير المهرجان . اقرئي أيضًا : بالصور: النجوم تتألق بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي يذكر أن إداراة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلنت عن تكريم المخرج والكاتب والرسام البريطاني بيتر جرينواي ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية.

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