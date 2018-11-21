تعرف علي أبرز النجوم الذين غابوا من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بالرغم من الحضور الكبير للفنانين فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، غاب عن الحضور عدد كبير من الفنانين أيضًا من أبرزهم الزعيم عادل إمام، وأحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، وهند صبرى، وأحمد حلمى، ومنى زكى، وغادة عبدالرازق، وياسمين صبري، وكريم عبدالعزيز ومحمد هنيدي . اقرئي أيضًا : بالصور: النجوم تتألق بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أما عن أبرز الحضور فهم محمد رمضان وشريف منير وماجد الكدواني ولبلبلة ويسرا وليلي علوي والمخرج خالد يوسف ورانيا يوسف ونور اللبنانية وإلهام شاهين وآخرون .

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