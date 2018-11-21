بسمة بوسيل ترد علي هجوم المغربية جليلة بطريقة مختلفة

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كان الاهتمام الأكبر لمواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس هو الفيديو الذي قامت بنشره "جليلة المغربية" وهي الفتاة التي كانت بعض الشائعات تقول بأنها حبيبة تامر حسني السابقة وأن زوجته المغربية بسمة بوسيل خطفته منها.
ورغم أن جليلة قد تحدثت بشكل سئ للغاية عن بسمة بوسيل ، إلا أن بسمة تجاهلت الرد الصريح علي جليلة، خاصة وأنها لم تذكر اسمها صراحة.
الصورة التي نشرتها بسمة بوسيل في أحدث إطلالة لها
واكتفت بسمة بنشر صورة لها وهي بالشعر الأشقر، وتظهر في كامل أناقتها، خاصة وأن جليلة شبهتها في الفيديو بمايكل جاكسون
يذكر أن جليلة كشفت في الفيديو أن تامر حسني ما زال يحاول التواصل معها ويتوسل إليها من أجل أن تعود له طالبة من بوسيل أن تحاول السيطرة على زوجها، مؤكدة أنها تحتفظ برسائل جديدة جدًا منه تؤكد هذا الأمر.
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