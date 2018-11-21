شاهدوا.. هل تحوّل حب بطلي ” ​الطائر المبكر​ ” من المسلسل الى الواقع؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:50 مساءً -

بعد فترة على هدوء الشائعات التي لاحقت بطلي مسلسل ” ​الطائر المبكر​ ” الممثلان التركيان ​جان يامان​ و​ديميت أوزدمير​ بأن علاقة الحب التي يعيشانها في العمل تحولت إلى حقيقة.

عادت هذه الشائعات من جديد وذلك بعد حضورهما عيد ميلاد كاتبة المسلسل، والذي تمّ تسريب صور منه لهما من داخل الحفل ظهرا فيها متقاربان، كما قيل أنهما رقصا خلال الحفل سويا.

وبحسب موقع “Hurriyet” فإن ديميت قبل خروجها من مكان الحفل طلبت من صديقتها تفقد إن كان الصحفيين بالخارج، وما أن خرجت صدمت بسبب وجود عدد كبير منهم.

وطلبت من الصحفيين عدم كتابة أخبار كاذبة وأكدت أنهما كانا في حفل عيد ميلاد برفقة أصدقائهما.‎