كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:50 مساءً -

نور الغندور تنفي خبر خطوبتها.. شاهدوا ما قصة الخاتم؟

نفت الممثلة نور الغندور خبر خطوبتها مشيرة الى أن الخاتم الذي وصلها كهدية ليس “دبلة”، وهناك فرق بين الخاتم و”الدبلة”، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت الغندور في الفيديو: “أنا اعتدت على مشاركتكم في كل شيء، وتأكدوا أنني في حال ارتبطت بخطوبة أو زواج سوف تكونون أول ناس يعرفون بذلك”.

وكانت الغندور قد نشرت مؤخرا عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو إستعرضت فيه خاتم إلا أنها لم تكشف أي تفاصيل، وإكتفت بالتعليق: “كل عام تشعرني أني أكثر امرأة حظًا على وجه الكرة الأرضية”.