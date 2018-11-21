بسمة بوسيل تنشر الصورة الاولى لابنها “آدم” من تامر حسني

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:50 مساءً -

شاركت مصممة الأزياء المغربية ​بسمة بوسيل​ الجمهور الصورة الأولى لمولودها الجديد “آدم” من زوجها الفنان المصري ​تامر حسني​.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لم تُظهر فيها وجهه ولا وجهها بل قامت بالتركيزعلى يده الصغيرة وهي تمسك بإصبعها، وعلقت على الصورة بالقول:” إبني.. روح قلبي”.



ومؤخراً كانت تعرضت بوسيل إلى هجوم حاد من الفنانة المغربية جليلة التي لم تسميها حيث قالت:” رح أرد على واحدة للتو والدة ما عندها شغل ولا عاملة، ولكن هرد عليها بالمغربية.. أولا كلنا عارفين أنتي شو ومنين جاية، يعني من الحمارة للطيارة، ما تلعبي دور البنت الراقية لأن كلنا عارفين أنتي شنو، واجهيني وهاجميني إذا كنتي جريئة وقوية بس أنتي جبانة لاعبة دور البنت الراقية قدام الجمهور”.

وأضافت:” مايكل جاكسون شدي راجلك.. اتشطري على راجلك لأن عمره ما هيتشدلك، وعندي مسجات لقبل يومين، وما تخلينش نجرحك أكثر ما أنتي مجروحة”.