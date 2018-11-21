شاهدوا.. صافيناز تثير الجدل باكتسابها وزنا زائدا في منطقة البطن

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:50 مساءً -

فاجأت الراقصة الارمينية الروسية ​صافيناز​ المتابعين بنشر صور لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اكتسابها وزنا زائدا في منطقة البطن، وهذا ما اثار الجدل بينهم خصوصا وانها معروفة برشاقتها وحرصها على ممارسة التمارين الرياضية.

صافيناز عرفت شهرة واسعة في مصر، وتعد من أشهر الراقصات والاعلى أجراً الى جانب دينا، وقد مرت بالكثير من المشاكل مع الدولة المصرية من اجل الاستقرار في مصر وملازمة عملها.

يذكر ان حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، قد سرق منها لأسابيع قبل ان تسترجعه منذ ايام قليلة وتعود لنشر صورها من جديد.