شاهدوا.. بلقيس تفاجئ متابعيها وهي ترقص بعفوية مع زوجها ‎

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:50 مساءً -

اثارت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ الجدل بين الجمهور بنشرها مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رقصها مع زوجها وذلك في احدى المناسبات.

واستطاع هذا الفيديو التي بدت من خلاله ترقص بعفوية ان يحقق رواجا واسعا وحظي أكثر من 32 ألف إعجاب..

وعلّقت بلقيس على الفيديو قائلة: “ومن غيرك أقوله؟! تدري أول ما لقيت. أدمنت بيك وهويتك، ما قلتها بعمري لأحد. بس إليك كلمة فديتك… شريكي في الجريمة”.