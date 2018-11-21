كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 12:50 مساءً -

شاهدوا.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويرد بقوة على منتقدي صورته مع هنا الزاهد

خرج الممثل المصري ​أحمد فهمي​ عن صمته ورد على الإنتقادات التي وجهت لخطيبته ​هنا الزاهد​ وله بسبب اطلالتهما من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

هنا الزاهد كانت قد نشرت صورة من على السجادة الحمراء من المهرجان جمعتها بفهمي، وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لكنها لم تتوقع ان تنهال عليها التعليقات السلبية، مما دفع فهمي للتدخل والرد على التعليقات المسيئة.

الأمور خرجت عن مسارها الطبيعي خاصة ان فهمي والمعلقين استخدموا بعض العبارات غير اللائقة، وتفاقمت الأمور بشكل كبير.