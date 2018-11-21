مفاجأة مميّزة للرابح في مسابقة راغب علامة!

متابعة الخليج 365: يتلقى السوبر ستار راغب علامة أفكارًا مميّزة من محبّيه حول فكرة الكليب الخاص بأغنيته المنتظرة “ردّلي كلماتي” وذلك ضمن المسابقة التي أطلقها منذ أيّام.

وقد علمنا في موقعنا أن الفائز في المسابقة والذي سيعتمد راغب علامة على فكرته لتصوير عمله المصوّر الجديد، سيرافقه في كواليس تصوير الكليب.

الجدير ذكره أن أغنية “ردّلي كلماتي”، هي أغنية رومانسية من الطراز الرفيع، من كلمات طوني أبي كرم وألحان محمود عيد، ومن المتوقّع أن تحمل موضوعًا يلامس أحاسيس العشّاق بشكل مميّز وجديد.