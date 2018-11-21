مسلسل “امرأة” يحافظ على الصدارة في تركيا

متابعة الخليج 365: يحافظ مسلسل “امرأة”، على صدارة قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في الدراما التركية بين المواد الإعلامية المعروضة على الشاشات في تركيا.

وجاء في المركز الثاني مسلسل “قطاع الطرق”، بينما جاء مسلسل “جرائم صغيرة” في المركز الثالث، أما مسلسل ”كوت العمارة” فاحتل المرتبة الرابعة.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “امرأة” يحقق ومنذ انطلاق عرضه نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا وذلك يظهر بوضوح من خلال تفاعل الجمهور التركي مع أحداثه.