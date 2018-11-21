علم لبنان يتصدّر صفحات عاصي الحلاني الرسمية!

متابعة الخليج 365: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني ذكرى بالذكرى 75 لاستقلال لبنان الذي يحتفل به اللبنانيون يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر على طريقته الخاصة.

وبدّل عاصي الحلاني الصورة الرئيسية لصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بصورة لعلم لبنان ووجه بتغريدة خاصة تحية تقدير وإجلال للجيس اللبناني فكتب: “اكليل الغار لجنودك لايق عا جبين رجالبك الشرف عنوانك يا شرف لبنان ويا مجد وشرف كل انسان وفي الى هذا الوطن الحبيب عاش الجيش لبنان والجيش اللبناني والشعب كل عيد وانتم بالف خير باذن الله”.

على صعيد آخر، يحصد عاصي الحلاني خلال الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة “شو بخاف عليكي” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.