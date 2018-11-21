أدهم نابلسي يطرح كليب “هو الحب” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: طرح النجم الأردني الشاب أدهم نابليس فيديو كليب أغنيته الجديدة “هو الحب” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته الشخصية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

“هو الحب” من ألحان أدهم نابلسي نفسه، كلمات علي المولى وتوزيع عمر صبّاغ، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج بهاء خدّاج وتم تصويره بتقنيات عالية وسط فكرة مميّزة تعكس موضوع الأغنية الذي يتناول فيها أدهم جنون الحبّ.

الجدير ذكره أن العمل حقق رواجًا واسعًا منذ الساعات الأولى على إطلاقه عبر قناة أدهم الرسمية على موقع “يوتيوب”.

لمشاهدة فيديو كليب “هو الحب”: