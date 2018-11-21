بعد 6 أسابيع على انطلاق عرضه.. تعرف إلى إيرادات A Star Is Born

متابعة الخليج 365: حقق فيلم A Star Is Born للنجمة العالمية ليدي جاجا والممثل الشهير برادلي كوبر إيرادات وصلت إلى 350 مليون دولار أمريكي، في الصالات السينمائية حول العالم.
وانقسمت إيرادات الفيلم بين 186 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و156 مليون دولار أمريكي حول العالم.
وتدور أحداث فيلم A Star Is Born حول “جاكسون”، نجم موسيقى على حافة انهيار مستقبله الفني، يكتشف “إلي” وهي فتاة موهوبة لديها صوت رائع لكنها غير واثقة بجمالها، فتنشأ بينهما علاقة عاطفية، وينجح في دفعها إلى دائرة الضوء والنجاح، وفي الوقت الذي تؤسس هي فيه قاعدتها الجماهيرية، يعاني هو من صعوبة الحفاظ على مجده الذي يضيع.
الجدير ذكره أن فيلم A Star Is Born تم تقديمه في السينما الأمريكية عام 1954، وكان من بطولة جودي جارلاند وجيمس ماسون، وأعادت تقديمه باربرا سترايساند عام 1973.
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