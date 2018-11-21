فيروز تتصدّر الترند في يوم عيد ميلادها

متابعة الخليج 365: يحتفل الجمهور العربي في كل أنحاء العالم بعيد ميلاد السيدة فيروز يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وفي هذه المناسبة تصدّر اسم السيدة فيروز قائمة العبارات الأكثر تداولًا ضمن الـTrends عبر موقع “تويتر” الشهير في لبنان وعدد كبير من البلدان العربية.

وانهالت المعايدات على السيدة فيروز من قبل المغردين الذين نشروا صور الفنانة اللبنانية القديرة وأرفقوها بأصدق كلمات الحبّ والتهنئات، كما تمنوا لها العمر المديد والسعادة الدّائمة.

من أسرة موقعنا نتوجه من السيدة بفيروز بأصدق تمنيات السعادة والطمأنينة لتبقى لنا سفيرة إلى النجوم.