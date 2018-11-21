فيلم A Star Is Born يحقق 342 مليون دولار فى سادس أسبوع عرض

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حقق فيلم "A Star Is Born" للنجمة ليدى جاجا والنجم برادلى كوبر إيرادات وصلت إلى 342 مليون دولار أمريكى، في دور العرض حول العالم، وانقسمت إيرادات الفيلم بين 186 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 156 مليون دولار أمريكى حول العالم.

ويدور فيلم A Star Is Born فى إطار درامى حول نجم سينمائى يساعد ممثلة ومطربة شابة لتصل للشهرة والذى يقع فى حبها، الفيلم من بطولة ليدى جاجا وبرادلى كوبر الذى قام بإخراج العمل، كما شارك بالبطولة أيضًا كل من سام إليوت وويليام بيلى وإيدى جريفن، وريبيكا فيلد وغيرهم.

ومن المتوقع أن ينافس الفيلم فى العديد من الجوائز، وحظى على إعجاب الكثير من النقاد حول العالم.