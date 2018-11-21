بالفيديو- حازم شريف يضع احساسه وحنينه وألمه في “ندم”

Nov 21, 2018
اطلق الفنان حازم شريف اغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “ندم”.
الاغنية عاطفية حزينة قدمها حازم بأحساس فاق كل التوقعات، معبرًا من خلال الكليب الذي وقعته المخرجة هيفا الفقيه عن ألمه وحزنه وحنينه بعد ان هجرته حبيبته.
يطل حازم بعدة مشاهد ملفتة قدمها ببراعة حيث ركزت المخرجة على تعابيره المتأثرة من خلال حركات يديه وملامح وجهه. متحدثاً عن عودة حبيبته بعد ان ندمت على فراقه ليؤكد لها حازم “هلأ راجع ندمان هلأ ندمك شو بينفعني بدنا يانا نرجع؟ رجعلي العمري لي ضيعتو”.
الاغنية، التي كتب كلماتها أحمد ماضي، لحن تركي من توزيع جان صليبا، تعتبر أول تعاون بين متعهد الحفلات عماد قانصوه من خلال شركته “حفلات” وبين الفنان حازم شريف حيث يعتبر هذا المشروع وليدة اتفاقية التعاون الفني بينهما بعد توقيع حازم مع الشركة عقداً للاهتمام بأعماله المستقبلية.
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