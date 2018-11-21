شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غيرة المخرج عصام السيد من أشرف عبد الباقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش النجم أشرف عبد الباقى أجواء من النجاح بمسرحيته الجديدة "جريما فى المعادى" على مسرح الريحانى بوسط البلد، حيث حضر قبل عدة أيام مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات لمشاهدة العرض، بعد الثناء عليه .

المخرج المسرحى الكبير عصام السيد كان أحد الضيوف فى ليلة مشاهدة النجوم للمسرحية، خلال لقاء معه أكد السيد أنه عمل فى مسرح الريحانى من عام 79 ولم أكن أتخيل أن يكون المسرح بهذا الجمال، وأشكر أشرف عبد الباقى جدا، فالمسرحية حلو اوي وبتضحك وفيها شغل عالى وبالنسبالى أشرف عبد الباقى اكتشاف كمخرج، وكمدرب تمثيل والمسرحية فيها تكنيك عالى أوي .. أنا غيران يا أشرف"

جدير بالذكر أن عبد الباقى اختار على مدار الشهور الماضية المجموعة الجديدة والتى يصل عددهم إلى 40 شابا وفتاة، وقام بتدريبهم حتى يستطيع وضع اللمسات الفنية للعرض المسرحى الجديد والذى يتكون من فصلين، ويعرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع على مسرح نجيب الريحانى.

مسرحية "جريما في المعادي .. مسرحية كلها غلط" بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي.