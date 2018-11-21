شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد جارة القمر الـ 83 .. 5 أغنيات لـ فيروز ارتبطت بالشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتم اليوم جارة القمر "فيروز" عامها الـ 83، ولدت في يوم 21 نوفمبر 1935 في لبنان، وكان اسمها الحقيقى "نهاد رزق وديع حداد"، وبدأت الغناء في عمر السادسة عام 1940م، حيث انضمت لكورال الإذاعة اللبنانية، ومن خلالها تعرفت على الملحن الفلسطينى حليم الرومي، الذى أطلق عليها اسم "فيروز" فيما بعد.

وفيروز من من أفضل الأصوات العربية التى طلما امتعتنا بأغانيها المميزة والرائعة.. تزوجت فيروز من عاصي الرحباني، الذى أنجبت منه زياد، وليال، وريما، وهالي، وقدمت عشرات الأغانى مع الأخوين رحبانى على مدار سنوات عملها.

وإلى الآن ترتبط فيروز بالشتاء عند الكثيرين بسبب صوتها الناعم والذى يأخذ مستمعيها إلى عالم آخر، واليوم نرصد لكم خمس أغنيات ارتبطت بالشتاء عند مستمعى جارة القمر.

1 - رجعت الشتوية

2 – صباح ومسا

3 – بعدك على بالى

4 – كيفك أنت

5 – ليالى الشمال الحزينة