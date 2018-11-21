ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بظهورها بفستان زفاف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب إلى الفنانة الشابة ياسمين صبري، وهى ترتدي فستان زفاف أبيض اللون وطرحة على رأسها.

وأثار الفيديو الذي نشره أحد الحسابات المنسوبة للفنانة ياسمين صبري حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الجمهور عن حقيقة زواج ياسمين وخاصة لأنها لم تحضر مساء الثلاثاء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي على غير العادة.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة ياسمين صبري، فيلم "الديزل" وهو من بطولة محمد رمضان، فتحي عبد الوهاب، تامر هجرس، هنا شيحة، ومن إخراج كريم السبكي، كما شاركت في فيلم "ليلة هنا وسرور" أمام الفنان محمد إمام.