شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ندوة حسن حسنى بمهرجان القاهرة.. وهذه أبرز عروض الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأربعين، اليوم الأربعاء، عرض عدد كبير من الأفلام والفعاليات، حيث يقدم المهرجان فى الثانية عشر ظهرا فيلم دونباس بالمسرح الكبير وفيلم الصلاة بالمسرح الصغير وماستر كلاس بيتر جرين واى بمركز الإبداع الفنى وفيلم وحش بسينما الهناجر وفيلم الزوجة بمسرح الهناجر.

أما فى الثانية عصرا فتقام ندوة الفنان حسن حسنى بالمسرح المكشوف، فيما يعرض فى الثالثة والنصف فيلم نشوة بالمسرح الكبير وفيلم عمرو والعرس الثانى بالمسرح الصغير، وفيلم معركة من أجل سيفاستوبل بمركز الإبداع الفنى وفيلم أبوللو غزة بسينما الهناجر وفيلم سفر التكوين بمسرح الهناجر، وفى السادسة مساء تستقبل السجادة الحمراء للمهرجان صناع الفيلم الأرجنتينى حب غير متوقع.

فى السادسة والنصف يعرض فيلم حب غير متوقع بالمسرح الكبير وفيلم آجا بالمسرح الصغير وفيلم وحيد تماما بمركز الإبداع الفني وفيلم فائدة الشك بسينما الهناجر وفيلم إيناس بمسرح الهناجر وفيلم عفاريت الأسفلت بالمسرح المكشوف.

بينما يعرض فى التاسعة والنصف فيلم فراشة بالمسرح الكبير وفيلم حد بالمسرح الصغير وفيلم ليمونادة بمركز الإبداع الفني وفيلم ضع الجدة في الفريزر بسينما الهناجر وفيلم زهرة الصبار بمسرح الهناجر وفيلم السلم والثعبان بالمسرح المكشوف.