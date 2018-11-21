ممثل مصري يصاب بأزمة صحية ويخضع لعملية جراحية عاجلة

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 11:01 صباحاً -

كشف محمد ماهر نجل الممثل المصري ​أحمد ماهر​ أن والده تعرض لوعكة صحية مفاجئة أجبرته على دخول المستشفى بصورة طارئة وإجراء عملية جراحية دقيقة في المعدة، رافضاً الكشف عن تفاصيل اضافية حول المرض.



محمد ماهر طمأن محبي والده على صحته حيث اشار الى ان والده بصحة جيدة بعد اجرائه للعملية لكنه لا يزال يرقد في المستشفى حيث يتلقى العلاج اللازم ولم يحدد الاطباء له موعداً لخروجه منها.

وردا على سؤال عن موقف نقابة المهن التمثيلة من وعكة والده الصحية اشار محمد ماهر الى ان المسؤولين بالنقابة وعدد كبير من الممثلين حرصوا على التواصل معه لمتابعة حالة والده “أحمد ماهر”.