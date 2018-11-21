شاهدوا.. ممثلة مصرية تفارق الحياة بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 11:01 صباحاً -

توفيت الممثلة المصرية ​شاهيناز صقال​، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

شاهيناز صقال هي ابنة الفنانة دينا الديب، وتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة في منطقة الرحاب، ومن المقرر أن تقام مراسم العزاء يوم الأربعاء المقبل، في مسجد المشير طنطاوي.

الجدير ذكره ان الراحلة في رصيدها العديد من الأعمال من بينها “سيدة الأقمار السوداء” و”خلي بالك من زوزو” الذى قدمت من خلاله دور “صافي”، الا انها اختفت عن الأضواء منذ حوالي 44 عاما، بعد مشاركتها في فيلم آنسات وسيدات.

شويكار واختها شاهيناز صقال

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