عمرو يوسف يثير الجدل بوزنه الزائد – بالصورة

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متابعة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان عمرو سعد، من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء الثلاثاء الماضي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأثار عمرو يوسف جدلًا واسعًا بين الناشطين بسبب زيادة الوزن الملحوظة التي ظهرت على ملامحه، فأشار عدد من المعلين إلى أنه لم يعد يهتم بوزنه بعد زواجه من الفنانة كندة علوش.
وكان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش قد رزقا مؤخرًا بمولودتهما الأولى ويقضيان منذ حينها معظم أوقاتهما معها.
الجدير ذكره أن عمرو يوسف سيغيب هذا العام عن سباق دراما شهر رمضان المنتظر وذلك بعد توقف التحضيرات لمسلسله الجديد.
يذكر أن عمرو يوسف يغيب لأول مرة عن دراما العام المقبل بعد توقف التحضيرات لمسلسله الجديد، وكان قدم في رمضان الماضى مسلسل طايع أمام صبا مبارك وأحمد داش وعمرو عبد الجليل.
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