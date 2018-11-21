تكريم حسن حسني ونجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم حفل افتتاح الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي، مساء الثلاثاء 20 نوفمبر، بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، ومن بينهم الفنان حسين فهمي، والفنانة ليلى علوي، والفنانة ياسمين رئيس، والفنانة تارا عماد، والفنان صبري فواز، والفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، والفنانة رانيا يوسف، والفنانة نيللي كريم، والفنان حسن الرداد.

كما حضر المخرج يسري نصر الله، والفنان عمرو سعد، والفنان محمد رمضان، والفنانة دُرة، والفنانة نسرين طافش، والفنانة فيفي عبده، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة يسرا، والفنانة سما المصري، والفنانة نسرين أمين، والفنانة أروى جودة، والفنانة صبا مبارك، وغيرهم.

وكرمت إدارة المهرجان الفنان الكبير حسن حسني، والفنان سمير صبري، والموسيقي هشام نزيه، وعدد كبير من شخصيات الهامه والفنية في حفل الافتتاح .

ويعرض في الافتتاح الفيلم الأمريكي “كتاب أخضر” الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018، من إخراج بيتر فاريلي وﺗﺄﻟﻴف بريان هايز كوري وبطولة النجوم فيجو مورتينسون، ماهرشالا على، ليندا كارديليني.