بيع جائزة جولدن جلوب الوحيدة لمارلين مونرو في مزاد كبير

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن مسؤولون في دار مزادات “جوليانز”، عن بيع جائزة “جولدن جلوب” (الكرة الذهبية) الوحيدة التي حصلت عليها، نجمة الإغراء الأمريكية الراحلة، مارلين مونرو، بمبلغ قياسي، بلغ مقداره 250 ألف دولار، في مزاد أقامته الدار في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكانت جائزة النجمة العالمية المفضلة التي حصلت عليها عام 1961 من رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، قد سطرت اسم مونرو مجددا في صفحات التاريخ بعد أن حققت أعلى رقم تباع به جائزة “جولدن جلوب” في مزاد.

كما شهد مزاد “أيكونز آند أيدولز: هوليوود” الذي أقامته دار “جوليانز” مؤخرا، بيع سيارة سوداء مكشوفة ذات مقعدين كانت تملكها مونرو من طراز “فورد ثاندربيرد”، وتعود إلى عام 1956، وحصدت السيارة 490 ألف دولار، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها تلك السيارة في مزاد.

وإلتقطت صور لمونرو، وهي تقود السيارة مع زوجها الكاتب المسرحي آرثر ميلر، بعد وقت قصير من زفافهما في يونيو 1956.

والجدير بالذكر أن هذه السيارة شهدت زفاف نجمة الإغراء الأمريكية وأيقونة هوليوود الراحلة مارلين مونرو، وذلك ضمن مجموعة من المقتنيات النادرة للمشاهير، وكانت مارلين، قد اعتمدت على سيارتها الكلاسيكية المكشوفة، من نوع فورد ثندربيرد فى حفل زفافها الثالث، حيث ركبتها مع زوجها الكاتب المسرحى آرثر ميلر، في حفل زفافهما فى عام 1956، بعد ان أشترتها من المصنع عام 1955.