حضور فني كبير في الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على حضور الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام في دار الأوبرا المصرية.

وكان من بين الحضور نادية الجندي، يسرا، ليلى علوي، وإلهام شاهين، عمرو سعد، أحمد الفيشاوي وزوجته، عمرو سلامة، الفنانة التونسية درة، هند صبري، ظافر عابدين.

كما حضرت هيدي كرم، سلمى أبو ضيف، ميار الغيطي، مي الغيطي، صبري فواز، إنجي علي، غادة عادل، منال سلامة، هاني عادل، داوود عبدالسيد، ياسمين رئيس، بوسي شلبي، إنجي علي، غادة عادل، فيفي عبده، وسما المصري.

وكعادة الفنانات في هذه المناسبات حرصت كل واحدة على ارتداء أجمل التصميمات للمصممين العالميين، حيث اختارت نادية الجندي فستان للمصمم هاني البحيري.

يذكر أن إداراة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلنت عن تكريم المخرج والكاتب والرسام البريطاني بيتر جرينواي ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية.

كما يكرم المهرجان الممثل العالمي وأيقونة السينما ريف فاينز، بالإضافة إلى الفنان حسن حسني والموسيقار هشام نزيه.