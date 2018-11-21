سما المصري بالزي الفرعوني في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حرصت الفنانة المصرية سما المصري على حضور الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام في دار الأوبرا المصرية.

سما ظهرت من خلال الحفل بزي لفت الأنظار إليها، حيث ارتدت فستان فرعوني يصورها على شكل الملكة نفرتيتي، ونشرت الفنانة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

جمهور الفنانة المصرية أحب الفستان الذي ارتدته، بينما اتهمها البعض بمحاولتها للفت النظر بأي طريقة خلال المهرجانات.

وكان من بين الحضور أيضا نادية الجندي، يسرا، ليلى علوي، وإلهام شاهين، عمرو سعد، أحمد الفيشاوي وزوجته، عمرو سلامة، الفنانة التونسية درة، هند صبري، ظافر عابدين.

كما حضرت هيدي كرم، سلمى أبو ضيف، ميار الغيطي، مي الغيطي، صبري فواز، إنجي علي، غادة عادل، منال سلامة، هاني عادل، داوود عبدالسيد، ياسمين رئيس، بوسي شلبي، إنجي علي، غادة عادل، فيفي عبده.

يذكر أن إداراة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلنت عن تكريم المخرج والكاتب والرسام البريطاني بيتر جرينواي ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية.

كما يكرم المهرجان الممثل العالمي وأيقونة السينما ريف فاينز، بالإضافة إلى الفنان حسن حسني والموسيقار هشام نزيه.