زوجة أحمد الفيشاوي بأطلالة شتوية في حفل افتتاح مهرجان القاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن الهجوم السابق على الفنان المصري أحمد الفيشاوي وزوجته دينا الكامل، جعله يختار طريقة جديدة للتعبير عن حبه لها أقل حرارة.

أحمد الفيشاوي ظهر مع زوجته على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40، وارتدت زوجته فستان أزرق محتشم، بينما قبل الفيشاوي يدها أمام الكاميرات.

الفنان المصري أثار الجدل خلال مهرجان الجونة السينمائي عندما قبل زوجته بحرارة على السجادة الحمراء، مما اثار انتقادات الجمهور الذي اتهمه بتقليد الغرب.

أحمد نشر منذ أيام صورة له أثناء نزهة له مع زوجته وأبنائها على الثلج، وأكد الفيشاوي أنه يستمتع بكل وقته مع زوجته.

وكان من بين حضور مهرجان القاهرة أيضا نادية الجندي، يسرا، ليلى علوي، وإلهام شاهين، عمرو سعد، عمرو سلامة، الفنانة التونسية درة، هند صبري، ظافر عابدين.

كما حضرت هيدي كرم، سلمى أبو ضيف، ميار الغيطي، مي الغيطي، صبري فواز، إنجي علي، غادة عادل، منال سلامة، هاني عادل، داوود عبدالسيد، ياسمين رئيس، بوسي شلبي، إنجي علي، غادة عادل، فيفي عبده

يذكر أن إداراة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلنت عن تكريم المخرج والكاتب والرسام البريطاني بيتر جرينواي ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية.

كما يكرم المهرجان الممثل العالمي وأيقونة السينما ريف فاينز، بالإضافة إلى الفنان حسن حسني والموسيقار هشام نزيه.