رانيا يوسف بطلة غير تقليدية على السجادة الحمراء.. ما رأيك؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حضرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، والمقام في دار الأوبرا المصرية.

رانيا يوسف كسرت نمطية عادة الظهور في المهرجانات بالفستان، وارتدت بنطلون ونسقت عليه بلوزة سوداء، بينما وضعت قبعة على رأسها، لتبدو أنيقة جدا.

الجمهور اختلف حول طلة رانيا، غير التقليدية، خلال الحفل، فبينما أبدى البعض إعجابه الشديد بها، تمنى آخرون لو ظهرت بفستان يظهر أنوثتها.

وكان من بين الحضور أيضا نادية الجندي، يسرا، ليلى علوي، وإلهام شاهين، عمرو سعد، أحمد الفيشاوي وزوجته، عمرو سلامة، الفنانة التونسية درة، هند صبري، ظافر عابدين، نسرين طافش، وإنجي المقدم.

كما حضرت هيدي كرم، سلمى أبو ضيف، ميار الغيطي، مي الغيطي، صبري فواز، إنجي علي، غادة عادل، منال سلامة، هاني عادل، داوود عبدالسيد، ياسمين رئيس، بوسي شلبي، إنجي علي، غادة عادل، فيفي عبده.

يذكر أن إداراة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلنت عن تكريم المخرج والكاتب والرسام البريطاني بيتر جرينواي ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية.

كما يكرم المهرجان الممثل العالمي وأيقونة السينما ريف فاينز، بالإضافة إلى الفنان حسن حسني والموسيقار هشام نزيه.