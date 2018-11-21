منافسة الأناقة تشتعل بين النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ40.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

اشتعلت المنافسة بين النجمات في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حاولت كل فنانة أن تكون صاحبة الفستان الأجمل.

ورغم أن من عادة النجمات في هذه المهرجانات اللجوء إلى اللون الأسود باعتباره سيد الألوان والأكثر أناقة إلا أنه يبدو أنه كان هناك اتفاق غير معلن بينهن أن يتم استبداله بألوان أخرى أكثر بهجة وأهمها الفضي والأبيض والذهبي.

اللون الفضي ارتدته الفنانة ليلى علوي، من خلال فستان أنيق جدا، كما اختارته الفنانة إلهام شاهين والفنانة لقاء الخميسي، وظهرت جميلة عوض ولبلبة باللون الاسود المطعم بالفضي.

اللون الذهبي اختارته الفنانة نادية الجندي من خلال تصميم للشهير هاني البحيري، وارتدت درة فستان أسود مطعم باللون الذهبي، واختارت اللون الأبيض الفنانة منى هلا، والفنانة مي سليم، بينما لجأت للون الأسود نيللي كريم، وأروى جودة، ورشا مهدي ويسرا وغادة عادل.

المهرجان شهد حضور الفنان أحمد الفيشاوي برفقة زوجته، وحضر أيضا حسين فهمي، يسرا، لبلبة، غلهام شاهين، ليلى علوي، عمرو سعد، ظافر عابدين، هند صبري، فيفي عبده، بوسي شلبي، غادة عادل.