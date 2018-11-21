“إحلف” لـ أحلام تحقق نصف مليون مشاهدة في أيام!

متابعة الخليج 365: تحصد النجمة الإماراتية أحلام نجاح أغنيتها الجديدة “إحلف” التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وتخطى الفيديو الخاص بالأغنية النصف مليون مشاهدة في أقل من 5 أيام على إتاحة عرضه عبر قناة أحلام الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. أغنية “إحلف” هي من كلمات الشاعر الكبير قوس وألحان بازل وتوزيع هشام السكران، مكس وماستر جاسم محمد، ايقاع ابراهيم حسن. الجدير بالذكر أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا فور طرحها إلكترونيًا وتحتل المراتب الأولى في سباقات الأغاني الخليجية والعربية. لمشاهدة فيديو أغنية “إحلف”:

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