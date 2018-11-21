رسالة خاصة من أحمد حلمي إلى حسن حسني

متابعة الخليج 365: وجّه الفنان المصري أحمد حلمي، رسالة إلى الفنان القدير حسن حسني، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدّولي.

وقال أحمد حلمي: “مبروك تكريم الأستاذ حسن حسني.. حسن حسني هو السند والضهر القوي لأي فنان بيمثل قدامه.. استمتاع حقيقي بكل كلمة وجملة بيقولها.. سواء كانت قدام الكاميرا في مشهد أو ورا الكاميرا مع كباية شاي في التصوير ميحلاش شرباها إلا معاه.. مبروك”.

كان مهرجان القاهرة السينمائي الدّولي، قد كرم أمس، الثلاثاء، الفنان حسن حسني، ومنحه جائزة فاتن حمامة عن مجمل أعماله، وذلك في حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

وقال حسن حسنى باكيًا أثناء تكريمه: “أنا سعيد جدًا جدًا إنهم لحقوا يكرمونى وأنا لسه عايش”، ووجه الشكر لكل القائمين على المهرجان.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن حسني كان مسلسل “رحيم”، الذي شارك به خلال السباق الرمضاني الماضي مع الفنان ياسر جلال، وجسد من خلاله شخصية والده، وقدم على مدى مشواره الفني الحافل بالنجاحات نحو مائتي فيلم.