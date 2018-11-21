سنوب دوغ يشيد بنفسه على جادة المشاهير في هوليوود

متابعة الخليج 365: حرص مغنّي الراب الأميركي سنوب دوغ على الإشادة بنفسه في خطاب مطعّم بالسخرية خلال تدشين نجمته على جادة المشاهير في هوليوود بحضور المنتج الموسيقي الشهير كوينسي جونز ومغني الراب دكتور دري. علماً أنه قبل أيام من الاحتفال بمرور 25 عاما على ألبومه الأوّل المسجّل في الاستوديو “دوغي ستايل”، أرسل الفنان البالغ من العمر 47 عاماً المعروف بحسّه الفكاهي اللاذع، وروداً لنفسه بعد الكشف عن نجمته الزهرية اللون.

وقال نجم الهيب هوب “أوّد أن أشكر نفسي على إنجازي هذا العمل الصعب وعلى عدم أخذ أيام راحة وعلى عدم الاستسلام ولأنني كنت دوماً معطاءً، وحاولت أن أعطي أكثر مما تلقيت، ولأنني فعلت الخير أكثر من الشرّ. أودّ أن أشكر نفسي لأني بكلّ بساطة بقيت دوما على طبيعتي”.

يُذكر أن سنوب دوغ هو الاسم الفني للمغني”كالفن برودوس” الذي سطع نجمه في العام 1992 إثر مشاركته في ألبوم دكتور دري “ذي كرونيك”. وقد بيعت أكثر من 35 مليون نسخة من أعماله في أنحاء العالم. وصدرت أوّل مجموعة موسيقية بتاريخ 23 نوفمبر عام 1993 تحت عنوان “دوغي ستايل” وقد بيعت منها أكثر من 11 مليون نسخة في العالم حتّى نوفمبر 2015.