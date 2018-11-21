شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لو فاتك افتتاح مهرجان القاهرة.. 7 حاجات لازم تعرفها عن الحفل فى الدورة الأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسدل الستار على حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورته الأربعين وهو الحفل المنتظر خاصة وأن المهرجان يتراسه السيناريست الشاب والمنتج محمد حفظى وينتظر صناع السينما منه الكثير خاصة وأن له العديد من العلاقات داخل الوسط الفنى المصرى والعربى والعالمى.

شهد حفل الإفتتاح العديد من الإيجابيات والتى نستعرضها معكم من خلال التقرير التالى

1- اختيار النجم الكبير سمير صبري لتقديم حفل الإفتتاح كان إختيار موفق خاصة في الفقرة التي سبقت صعوده على المسرح وهو يحكى تاريخ السينما العالمية والمصرية ودخول السينمات مصر بصوت رخيم به الكثير من العذوبة والسحر الممذوج بسنوات طويلة من الخبرة في تقديم مثل هذه النوعية من المهرجانات إضافة إلى أنه متمرس من الإرتجال علي المسرح مما جعله يقدم الحفل بشكل بسيط دون تكلف أو مزايدة أو أستظراف.

2- تقديم شريف منير فقرة على الدرامز من أفضل الفقرات بالمهرجان والتى تقدم نموذج للتواصل بين جيل الخبرة وجيل الشباب حيث يمثل شريف منير حالة مميزة للتواصل بين الأجيال فلم يقف منير عند جيله من الفنانين ولكن مرونته جعلته جزء لا يتجزء من سينما الشباب.

3 - تكريم النجم الكبير والقدير حسن حسنى كان له إنطباع كبير لدي جموع الفنانين والجمهور من الحاضرين لحفل الإفتتاح خاصة وأنه حالة فنية فريدة عاصر العظماء من الفنانين ولا يزال لديه المزيد ليقدمه على الشاشة مع أجيال فى عمر أحفاده ربما وهو ما أعطي له رونق مختلف وجعل الجمهور يقف تحية له خاصة وأنه بكى على المسرح لسعادته بتكريمه قبل رحيله وهي أمنية الكثيرين من النجوم فى سنه.

4 - تكريم راهب النقد السينمائى ومعلم الأجيال الناقد الكبير والمخضرم يوسف شريف روق الله الذى وضع على عاتقه نشر الثقافة السينمائية سواء من خلال البرامج التى قدمها أو من خلال إدراته الفنية لمهرجان القاهرة والتى أضافت الكثير لمحبى السينما وصناعها، وأسهابه فى شكر فريق عمل المهرجان وذكر أسماءهم فردا فردا ناسيا أن تلك هى لحظة خاصة بتكريمه دليل علي أنه يعبد العمل ويعي كيفية أعطاء كل ذي حق حقه حتى ولو على حساب نفسه

5- تكريم النجم الكبير سمير صبري كان له أثر بالغ في نفوس الحضور خاصة وأنه تكريم لم يعلن عنه من قبل إدارة المهرجان حاله حال تكريم يوسف شريف رزق الله ، لكنها أمنية كان يتمناه سمير صبري وهى أن يكرم علي حياة عينه أن جاز التعبير خاصة وأنه كان يحضر الكثير من التكريمات لعدد من الراحلين وكان دائما يوصى فى كلماته أنه يجب تكريم الفنان وهو على قيد الحياة.

6- تقديم المخرج الكبير داوود عبد السيد لجائزة فاتن حمامة التقديرية للنجم حسن حسنى كانت رسالة ايجابية خاصة وأن عبد السيد ظهوره نادر ولا يقبل بالظهور فى تلك المناسبات إلا قليلا، وقدم الجائزة بشكل إحترافى دون مبالغة وبشكل راقٍ

7 - تقديم الموسيقار الكبير راجح داوود لجائزة الموسيقار هشام نزيه مثال على أن مقولة عدوك ابن كارك مقولة خاطئة فوجه داوود كان يشع بالفرحة والبهجة لتقدير المهرجان لقيمة الموسيقى التصويرية ولتقدير نزيه وتكريمه إضافة إلى أن كلمة نزيه كانت ملهمة وحماسية وتعتبر واحدة من أفضل كلمات المكرمين.