عز يؤكد أن "القاهرة السينمائي" من أهم المهرجانات العالمية

أكد الفنان أحمد عز بأنه يتابع دائما فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي . موضحًا أنه يتذكر تقديمه لجائزة تكريم الفنانة هند صبري في الدورة الماضية.

وأشار عز إلى أن المهرجان فرصة لتلاقي السينمائيين من جميع أنحاء العالم . مشيرا إلى أن مهرجان القاهرة من أهم المهرجانات العالمية في الوسط الفني.

وقال :"إن النجوم العالميين الذين يأتون لزيارة المهرجان يتمتعون بجمال مصر وجمال السينما حيث أن الفن يحتضن نيل مصر خاصة أن المهرجان يكون في دار الأوبرا المصرية وهذا مهم".

وأضاف أنه يتمنى أن يجد تمثيلا لمصر كبيرًا في المهرجان وعلى السينمائيين أن ينتبهوا لذلك خاصة أنه فرصة لتقديم أفضل ما لدي القائمين على صناعة السينما فالسينما الأن هي مرآة المجتمعات.