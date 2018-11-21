دنيا سمير غانم تعرب عن سعادتها بتكريم الفنان حسن حسني

القاهرة - محمد عمار
أكدت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم أن مهرجان القاهرة السينمائي هو مهرجان عالمي ، ودائما تتابع أفلامه لأنه من ثقافة الفنان معرفة ما وصلت إليه السينما العالمية وخاصة من حيث التكنيك في التصوير والموسيقى والإخراج .
وأوضحت دنيا سمير غانم أنها لم تنسى تكريم والدها الفنان سمير غانم في الدورة الماضية واحتفاء الجمهور به . مشيرة إلى أن تكريم الفنان الكبير حسن حسني أسعدها خاصة أنه أثرى حياته الفنية في تقديم مجموعة من الأعمال القيمة سواء في السينما أو التليفزيون ، متمنية له مزيدًا من الصحة والإبداع.
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