الشرنوبي يؤكّد سعادته بردود الفعل الإيجابية عن"كأنه إمبارح"

القاهرة - محمد عمار
أكّد الفنان الشاب محمد الشرنوبي , سعادته بردود الفعل الإيجابية عن مسلسل "كأنه إمبارح" والذي يعرض حاليًا على قناة "سي بي سي" .
وأوضح الشرنوبي أنه دائمًا يقدّم الأعمال التي تحمل قضية مهمة أو مشكلة تهم المشاهدين موضحًا أن كل عمل يقدّمه يجد والحمد لله ردود فعل إيجابية منها مسلسلات "الداعية" ومسلسل "أبو عمر المصري".
وأضاف أن الكتابة هي التي تجذبه للعمل مشيرًا أن مسلسل "كأنه إمبارح" يطرح فكرة اختطاف الأطفال وتشريدهم عن عائلاتهم ,وقال إن فيلم" الممر" من الأفلام المهمة في السينما حيث يتحدث عن أبطال حرب أكتوبر وسعيد بالتعاون مع مخرج كبير مثل شريف عرفه وفنان مثل أحمد عز الذي تعاون معه في مسلسل أبو عمر المصري
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