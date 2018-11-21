شاهيناز تؤكّد أنها فضّلت تقديم "ميني ألبوم"

كشفت المطربة شاهيناز، أنها تستعد خلال الفترة الجارية للتحضير لأغنية منفردة جديدة سيتم طرحها قريبًا، مشيرة إلى أن هذه الأغنية ستكون من ضمن "الميني ألبوم" الجديد الذي تعكف حاليًا على التحضير له، وبخاصة انه سيتكون من 6 أغنيات متنوعة، ومن المقرر طرحة بالأسواق في شهر مطلع مارس/آذار 2019.

وأعلنت شاهيناز لـ" لايف ستايل" أنها فضّلت تقديم ميني ألبوم عن ألبوم كامل يضم 12 أغنية مثلا، نظرًا لكونها هي التي تقوم بالإنتاج لنفسها، وهذا الأمر مرهق جدا إنتاجيا، وبخاصة أن صناعة الأغنية مُكلّفة للغاية ولكن حينما يكون الأمر مع شركة إنتاج تتولى هذا الأمر يكون سهل جدا على المطرب تقديم ألبوم كاملا يتكون من أكثر من 12 أغنية، موضحة أن سبب قلة إنتاج الألبومات خلال الفترة يرجع راجع إلى القرصنة الالكترونية وما تسببه من خسائر كبيرة للمنتج، الأمر الذي جعل العديد من شركات الإنتاج تفضل الأغاني المنفردة أو الميني ألبوم .

يذكر أن المطربة شاهيناز استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا في مدة قصيرة، وقدّمت ألبومات عدة لاقت كل منها النجاح، وقد بدأت مشوارها الغنائي من خلال أغنية "قولي قولي" ثم أنتجت الشركة المنتجة لبرنامج "ستار ميكر" التي تخرجت منه أولى ألبوماتها "على إيه" وحقق نجاحا كبيرا عام 2003، وانتقلت بعد ذلك إلى شركة "روتانا" وتعاونت معها من خلال ألبومين"أحب أعيشلك" عام 2005 و"جوة قلبي" عام 2006.