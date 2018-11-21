ياسر جلال يصف الفنان حسن حسني بـ"غول تمثيل" بعد تكريمه بـ"القاهرة السينمائي"

القاهرة - محمد عمار
أعرب الفنان ياسر جلال عن سعادته بتكريم الفنان حسن حسني ، مؤكدا أنه فنان كبير أخلص للفن . مشيرا أنه غول تمثيل.
وأكد أنه سعد بالعمل معه في مسلسل رحيم العام الماضي، خاصة أنه أجتمع معه في مشاهد كثيرة في العمل التي لامست قلوب المشاهدين من ناحسة أخرى.
وكشف ياسر جلال أنه يستعد للبدء في تصوير عمله لرمضان المقبل الذي يشهد تطورا مهما في الأداء له وسيكون محطة مهمة في مشواره الفني أيضا بعدما قدم رحيم وقبله ظل الرئيس.
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