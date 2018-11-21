تعرَّف على أبرز المحطات التي مر بها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يحتفل مهرجان القاهرة السينمائي بمرور أربعين دوره على انعقاده وخلال كل هذه الدورات شهد المهرجان مجموعة من الأحداث ولكن أنقذه فنانين مصر للحفاظ على مكانته الدولية من أهم هذه الأحداث هو رحيل رئيسه الكاتب سعد الدين وهبه بشكل مفاجئ وهو ما أثر على المهرجان حتى أنقذه الفنان حسين فهمي في توليته 4 دورات متتاليه.

ثم جاء الفنان عزت أبو عوف ومعه الفنان عمر الشريف ليقدما كل مجهودهما ومعهما السيدة سهير عبد القادر وحافظوا على المهرجان بشكل كبير مع قيام عمر الشريف بدعوة النجوم العالميين بزيارة مصر ولكن مر المهرجان بأزمة حقيقية في عام 2011 وهو عام ثورة 25 يناير/ كانون الثاني وكاد المهرجان لا يظهر للنور وكاد المهرجان تسحب منه الرخصة الدولية لولا تكاتف الفنانين معهم المصريين وتم عقد الدورة وسط إجراءات أمنية مشددو من قبل رجال الجيش والشرطة وأستطاع أن يحافظ على مكانته الدولية.

خلال الدورات السابقة كرم المهرجان مجموعة كبيرة من النجوم العالميين منهم بيتر أوتول وصوفيا لورين

مثل مصر مجموعة من الفنانين في مسابقاته الرسمية وكان من أهم الدورات دورة عام 1999 وهي الدورة التي مثل فيها مصر فيلمان مهمان هما سوق المتعة للراحل محمود عبد العزيز وفيلم أرض الخوف للراحل أحمد زكي وحصدا مجموعة كبيرة من الجوائز في هذه الدورة.