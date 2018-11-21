تعرَّف على أبرز المحطات التي مر بها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

القاهرة - محمد عمار
يحتفل مهرجان القاهرة السينمائي بمرور أربعين دوره على انعقاده وخلال كل هذه الدورات شهد المهرجان مجموعة من الأحداث ولكن أنقذه فنانين مصر للحفاظ على مكانته الدولية من أهم هذه الأحداث هو رحيل رئيسه الكاتب سعد الدين وهبه بشكل مفاجئ وهو ما أثر على المهرجان حتى أنقذه الفنان حسين فهمي في توليته 4 دورات متتاليه.
ثم جاء الفنان عزت أبو عوف ومعه الفنان عمر الشريف ليقدما كل مجهودهما ومعهما السيدة سهير عبد القادر وحافظوا على المهرجان بشكل كبير مع قيام عمر الشريف بدعوة النجوم العالميين بزيارة مصر ولكن مر المهرجان بأزمة حقيقية في عام 2011 وهو عام ثورة 25 يناير/ كانون الثاني وكاد المهرجان لا يظهر للنور وكاد المهرجان تسحب منه الرخصة الدولية لولا تكاتف الفنانين معهم المصريين وتم عقد الدورة وسط إجراءات أمنية مشددو من قبل رجال الجيش والشرطة وأستطاع أن يحافظ على مكانته الدولية.
خلال الدورات السابقة كرم المهرجان مجموعة كبيرة من النجوم العالميين منهم بيتر أوتول وصوفيا لورين
مثل مصر مجموعة من الفنانين في مسابقاته الرسمية وكان من أهم الدورات دورة عام 1999 وهي الدورة التي مثل فيها مصر فيلمان مهمان هما سوق المتعة للراحل محمود عبد العزيز وفيلم أرض الخوف للراحل أحمد زكي وحصدا مجموعة كبيرة من الجوائز في هذه الدورة.
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على أبرز المحطات التي مر بها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .