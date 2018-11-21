شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل دى نيرو وزوجته ينفصلان بعد زواج دام 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير إعلامية بأن روبرت دى نيرو الممثل الأمريكى الحائز على جائزة الأوسكار وزوجته جريس هايتاور انفصلا بعد زواج دام أكثر من عشرين عاما. وذكرت مجلة ذا هوليوود ريبورتر وموقع (تي.إم.زي) المعنى بأخبار المشاهير ومجلة بيبول نقلا عن مصادر لم تكشف عن أسمائها القول إن دى نيرو (75 عاما) وهايتاور (63 عاما) يعيشان منفصلين منذ بعض الوقت.

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