تامر حسني يقدم «سبايدر مان» لأول مرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى الفنان المصري تامر حسني، مؤخرًا من وضع صوته على شخصية «بيتر باركر»، في فيلم الأنيميشن العالمي «انتو ذا سبايدر فيرس» من سلسلة أفلام سبايدرمان العريق.

ويشارك بالآداء الصوتي لشخصيات الفيلم عدد كبير من نجوم العالم على رأسهم النجم العالمي نيكولاس كيدج في النسخة الانجليزية أما بالنسبة للنسخة العربية فهي بطولة الفنان تامر حسني الذي أعرب عن سعادتة بهذا الترشيح من قبل شركات الإنتاج العالمية سوني وامبير.

ومن المقرر طرح الفيلم في جميع سينمات العالم يوم 13 ديسمبر المقبل، الفيلم إضافة لسلسلة أفلام “سبادير مان” العريقة. ‎

وعن قصة الفيلم يقول المخرج راني الخطيب أن الفيلم يجتمع فيه ٧ شخصيات سبايدرمان من عوالم موازية بقيادة بيتر باركر، الذي يقوم بأدائها الصوتي النجم تامر حسني لمحاربة قوى الشر المتمثلة في شخصية “كنج بن” التى يؤديها المخرج، والممثل الإماراتي عبدالله الجنيني.

‎ رسالة الفيلم تتلخص في أهمية التحدي في الحياة، وعدم اقتصار البطولة على الأبطال، فأي إنسان بإمكانه أن يصبح بطلاً لو امتلك العزيمة والرغبة الكافية، والبطولة ليست بالأقنعة بل بروح مغامرةٍ بداخلك تنتظر من يطلقها.

‎ويمثل الفيلم أيضاً الخطوة الثانية في رسالة شركة “رصاص” المتمثلة في إعادة رسم خارطة الدوبلاج العربي، بحيث تم طي صفحات الماضي في الدوبلاج باللغة الفصحى التي انتهجتها السوق لسنوات طويلة، وتم إدخال فكرة تعدد اللهجات العامية في أعمالنا بداية بفيلم الإيموجي العام الماضي مع الفنان أحمد حلمي.

‎ ‎الفيلم من إخراج راني الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة رصاص المنفذة لأعمال دوبلاج الفيلم، ويشارك فى التمثيل محمد هاني، وهشام الشاذلي، وتالة طرقان، والفنان الإماراتي عبدالله الجنيبى، والمنتج الفني ماركو عاطف، وهو إنتاج مشترك بين شركة كلومبيا وسوني وأمبير وديزني، والإسكربت إعداد وتنفيذ شركة رصاص، وتنفيذ الشخصيات مارفل.