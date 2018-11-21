شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدية زوج جينيفر لوبيز لها بمناسبة الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اليكس رودريجيز" هو زوج الفنانة العالمية جينيفر لوبيز وأهداها هدية مميزة بمناسبة الكريسماس، ليس لها فقط بل أيضاً للأسرة جميعاً، وهذا كما ورد بموقع Access.



اليكس رودريجيز

فكر مراراً وتكراراً ماذا يمكن أن يقدمه لجينيفر لوبيز ووجد أن لديها كل شىء وهى بالفعل لا تحتاج إلى أى شىء، فبدلاً من إهدائها هدية مادية قرر أن تكون شىء معنوى. فقد علم أن هناك عرض بمكان يبيع ملابس واكسسوارات بالتجزئة وهو أن كل دولار يدخل هذا المكان سيتبرع صاحب المكان بمليون جنيه أمامه كتبرع لجمعية " Boys & Girls Clubs" وهى الجمعية التى تساهم فى مساعدة الأطفال التى تحتاج أى نوع من المساعدة سواء المعنوية أو المادية.



اليكس بالجمعية

"جينيفر لوبيز كانت تخطط لتمضية بعض الأوقات الثمينة مع أولادنا وحفر الذكريات، فرأيت أنه من الأفضل أن اصطحب أطفالنا فى جولة إلى الجمعية وأعلم أولادنا الأربعة معنى العطاء فى عيد الشكر والكريسماس معاً"، هكذا قال اليكس رودريجيز.



عائلة اليكس وجينيفر لوبيز

يذكر أن "جنيفر لوبيز " آخر ضحايا الشائعات، حيث زعمت إحدى المجلات أن النجمة الشهيرة البالغة من العمر 49 عاما تريد أن تصبح "ربة منزل" من أجل صديقها لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز، وقد أكد موقع " جوسيب كوب " أن ما تردد ما هو إلا قصص مختلقة و شائعات كاذبة.