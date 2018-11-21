شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الكلمات أصالة تحيى الذكرى الرابعة لوفاة شقيقها أيهم نصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة السورية، أصالة الذكرى الرابعة لوفاة شقيقها أيهم نصرى، حيث شاركت صورته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ودعت له بالرحمة والمغفرة.

وعلقت أصالة على هذه الذكرى بقولها: "من أربع سنين متل اليوم سبقني أخي الحبيب أيهم مصطفى نصري، متل مابيحبّ يسمعها كان دائماً".



أصالة

وأضافت: "الله يرحمه ويجمعه بأبوه ، ويرحم كلّ الّلي سبقونا ويعوّضهم ربّ العالمين الجنّة، وبسألكم تدعوله وتدعوا لأبي، الله يحفظكم جميعاً".

وتوالت التعليقات من قبل متابعى أصالة، داعين الله عز وجل، بأن يرحم شقيقها، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمها الصبر والسلوان على فراقه.