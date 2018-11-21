شكرا لقرائتكم خبر عن يومان لرواية داود عبد السيد لفرقة الرقص الحديث على مسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذى شهده العرض الجديد "الرسائل" لفرقة الرقص المسرحي الحديث عند عرضه فى دارى أوبرا الإسكندرية ودمنهور، يقدم لأول مرة على مسرح الجمهورية فى الثامنة مساء يومى الأربعاء والخميس ٢١ و٢٢ نوفمبر .

يعد عرض "الرسائل" إعادة قراءة لرواية الكاتب والمخرج الكبير داود عبد السيد "ارض الخوف" تصميم وإخراج مناضل عنتر ، ديكور وإضاءة لعمرو عبد الله، وتدور أحداث العرض حول رسائل القوى الفعالة الغائبة وتاثيرها علي حياتنا و قيمة المعرفة والكشف عن الحقائق بالإضافة لنزعة الشر المنغمسة فى أعماق النفس البشرية حتى لو كان صاحبها من الاخيارمن خلال معاناة البطل واحساسه بالازدواجية والتمزق نتيجة الصراع الداخلى بين سلوكياته التى تبعده تدريجيا عن حقيقته الأولى .





الجدير بالذكر ان فرقة الرقص المسرحى الحديث يشرف عليها حاليا مديرها الفنى الفنان وليد عونى وقد تأسست عام 1993 وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي ، وحصلت على العديد من الجوائز منها جائزة أحسن عرض سينوغرافى فى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كما مثلت مصر فى مهرجانات دولية متخصصة منها قرطاج الدولي بتونس ، تشـانج مو ( كوريا) ، بروج ( بلجيكا ) ، مهرجان الرقص المعاصر( كازابلانكا ) ، مهرجان الرباط الدولي ( المغرب ) ومهرجان ركلنج هاوزن( ألمانيا ) ، قامت الفرقة بجولات فنية في كل من إيطاليا والصين حيث قدمت عدد من العروض التى يضمها ريبرتواراتها وتلقى التقدير من نقاد المسرح والرقص في أهم الصحف والمجلات العالمية .