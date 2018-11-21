شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يرد على منتقد فستان هنا الزاهد بمهرجان القاهرة: "متعرفش تشتريه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد من الانتقادات طالت الأزياء والإطلالات التى ظهر بها بعض النجوم والنجمات، فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورته الأربعين، والذى أقيم بدار الأوبرا المصرية ليلة أمس.

وكان الفستان الذى ارتدته الفنانة هنا الزاهد، من بين هذه الأزياء التى لاقت انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث شاركت صورة لها من حفل الافتتاح رفقة خطيبها الفنان أحمد فهمى، إلا أن بعض المتابعين لها علقوا على عدم إعجابهم بفستانها.



هنا الزاهد

ووجه أحد متابعى "هنا" انتقاداً لها بقوله: "إيه الفستان المعفن ده"، ما دعا الفنان أحمد فهمى للتدخل والرد على هذا المتابع بقوله: "إنت متعرفش تمشى جنبه مش تشتريه".



رد أحمد فهمى

هذا الرد، دعا عدد من متابعى هنا للهجوم على فهمى، بل إن انتقاداتهم طالت الملابس التى ظهر بها أيضاً فى حفل الافتتاح، حيث علق أحدهم بقوله: "إيه بدلة ميكى ماوس دى".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التى يعلق فيها الفنان أحمد فهمى على انتقادات فانز خطيبته الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها على "انستجرام".