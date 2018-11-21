شكرا لقرائتكم خبر عن جورج آر. مارتن : المسلسل المشتق من GOT يأتى بدون Targaryens والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكاتب والمؤلف جورج آر. مارتن عن معلومة جديدة عن المسلسل المشتق من مسلسل "Game of Thrones"، والذى قد يأتي باسم " The Long Night"، حيث صرح مارتن أن المسلسل لن تظهر به عائلة Targaryens، وقد لا يكون هناك حتى تنانين، حسبما نشر موقع " thewrap".

وأوضح الموقع أنه بحسب قناة HBO سوف يتم البدء فى تصوير المسلسل المشتق من مسلسل Game of thrones فى أوائل عام 2019، وهو نفسه العام الذى سوف يتم فيه عرض الجزء الثامن والأخير من Game of thrones في شهر أبريل.

ويدور المسلسل المشتق الذى لم يتم التأكيد على اسمه إلى الآن، قبل آلاف السنوات من ظهور "الوايت ووكر"، والعديد من أسرار تاريخ ويستروس المرعبة، وكذلك الأصل الحقيقى لـ"الوايت ووكر"، وعلقت القناة على هذا قائلة: "إنها ليست القصة التي نعتقد بأننا نعرفها".