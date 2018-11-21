شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تمرينات الفنان محمد لطفى على رمى الخناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد لطفى، متابعيه عبر حسابه على "انستجرام"، بمقطع فيديو، يظهر خلاله أثناء تمرينه على رمى الخنجر. وأدى الفنان محمد لطفى التمرين ببراعة كبيرة، حيث نجح فى تسديد جميع الخناجر التى كانت بحوزته على اللوحة التى كان يستهدفها. يذكر أن الفنان محمد لطفى يصور حاليًا دوره فى مسلسل "بحر"، بأحد الديكورات الأساسية للعمل بمنطقة الصليبية، ويجسد لطفى شخصية تاجر سلاح، فى إحدى قرى الصعيد التى يتواجد بها "بحر" - الفنان ماجد المصرى - وخلال بيعه لقطع سلاح يُقرر بحر أن يبلغ عنه، وتبدأ رحلة الخلافات بينهما، وعلى إثرها ينزل "بحر" للقاهرة، بحثًا عن الرزق.

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